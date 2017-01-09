 

В Беларуси изменены правила приема в ВУЗы и ССУЗы

Пресс-служба президента рассказала об изменениях в правилах приема в ВУЗы и ССУЗы.

09.01.2017 Общество 3027

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