В пятницу 30 декабря 2016 года, Глава белорусского государства Александр Лукашенко в Столбцовском районе (Минская область), отвечая на вопросы журналистов во время посещения Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов, заявил, что мечтает о 500 долларов США всем жителямОбщество 257
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Как сообщили корреспонденту информационно-новостного портала «Белновости», сегодня, 31 декабря, н
Новогодняя мечта президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, как он сам признался во вре
29 декабря 2016 года суд в Гомеле вынес приговор 23-летнему преступнику, который в течение жизни
29 декабря 2016 года администрация США ввела очередные санкции против России, в частности, против
За 20 часов до Нового года в Гродно обрушился балкон.
Как сообщили корреспонденту информационно-новостного портала «Белновости», в пятницу, 30 декабря, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин направил коллеге из Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко новогоднее поздравление.31.12.2016 457
За несколько минут до Нового года по телеканалам страны транслировалось ежегодное новогоднее обращение президента к белорусскому народу.01.01.2017 1
Совет министров РБ утвердил среднесрочную финансовую программу на три года, начиная с 2017.01.01.2017 45
В скором времени, эксперты пророчат место генсека НАТО экс-премьеру Великобритании Дэвиду Кэмерону. Об этом заявило издание Daily Mail. В настоящее время альянс возглавляет Йенс Столтенберг.01.01.2017 1
30 декабря в Витебске сгорело десять сараев. Пожар в коллективных сараях по улице Гагарина возник днем пятницы. Сараи принадлежали ЖЭУ-24.01.01.2017 25
Как выяснил корреспондент информационно-новостного портала «Белновости», сегодня, 31 декабря, скончался человек, открывший великую рок-руппу The Beatles. Алан Уильямс умер на 86-м году жизни.31.12.2016 84
Аналитики в области мобильных приложений решили подвести итоги года и представили свой рейтинг наиболее популярных приложений, предназначенных для смартфонов и планшетов.01.01.2017 2
Сборная Канады в очередной раз стала обладателем кубка Шпенглера. В финале со счетом 5:2 был повержен швейцарский «Лугано».01.01.2017 24
Чешский автопроизводитель Tatra принял решение о возвращении на автомобильный рынок легковушек. На сегодняшний день компания успешно специализируется на производстве грузовиков, в то время как последний легковой автомобиль марки Tatra T700 сошел с конвейера в 1999 году.01.01.2017 3
В следующем году для наращивания и стимулирования экспортных поставок продукции минских предприятий предусмотрена реализация целого комплекса различных мероприятий.01.01.2017 1