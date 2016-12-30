Чешский автопроизводитель Tatra принял решение о возвращении на автомобильный рынок легковушек. На сегодняшний день компания успешно специализируется на производстве грузовиков, в то время как последний легковой автомобиль марки Tatra T700 сошел с конвейера в 1999 году.

01.01.2017

3

Читать далее