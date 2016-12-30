 

Лукашенко назвал главное событие 2016 года для Беларуси‍

В пятницу 30 декабря 2016 года, Глава белорусского государства Александр Лукашенко в Столбцовском районе (Минская область), отвечая на вопросы журналистов во время посещения Николаевщинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов, заявил, что мечтает о 500 долларов США всем жителям

30.12.2016 Общество 257

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