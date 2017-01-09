Пресс-служба президента рассказала об изменениях в правилах приема в ВУЗы и ССУЗы.Общество 3027
Ремонт или обновление интерьера порой могут стать причиной серьезных головных болей, столько всег
От переохлаждения умер мужчина в Щучинском районе.
Как сообщает пресс-служба президента Республики Беларусь А.
Сегодня, 8 января, около 14:00, в деревне Барань Борисовского района прихожане, представители дух
В Минске умер студент Белорусского государственного университета.
Бывший директор белорусского агрокомбината «Скидельский» задержан по подозрению в коррупционной д
Американские спецслужбы обвинили Путина в хакерстве.09.01.2017 0
Синоптики Республики Беларусь обещают окончание морозов. В то же время морозы сменятся не самой благоприятной погодой – синоптики прогнозируют туманы, снегопады и даже метель.09.01.2017 1195
28 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации провела переговоры с белорусской стороной по тарифам на транспортировку нефти. От Беларуси в переговорах участвовали представители МАРТ – министерства антимонопольного регулирования и торговли.09.01.2017 996
Как сообщает «Радио Польша», за последние дни на территории Польши зафиксировано увеличение выбросов в атмосферу вредных веществ, угрожающих здоровью.09.01.2017 48
Госавтоинспекция РБ сообщила о случившемся сегодня, 09.01.2017 г., примерно в три часа дня, ДТП на дороге Полоцк-Новополоцк.09.01.2017 803
Сегодня, 8 января, в США, в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) состоится церемония вручения премии «Золотой глобус».08.01.2017 80
Приложение для установки социальной сети Linkedin теперь недоступно для скачивания в App Store и Google Play.09.01.2017 98
Стало известно, что белорусская хоккейная команда «Динамо-Минск» расторгло контракт со своим игроком – форвардом Давидом Улльстремом. Об этом «Динамо» сообщило на своем официальном сайте.09.01.2017 139
На выставке, проходящей в эти дни в Детройте, разработчики Lexus представили обновленный седан представительского класса Lexus LS 2018 года выпуска. Пятое поколение известной модели получит удлинённую версию и более мощные силовые агрегаты.09.01.2017 167
Сильные морозы доставляют не только дискомфорт человеку, но и животным. В Минском зоопарке в эти дни, принимая во внимание погодные условия, для всех постояльцев создали наиболее комфортные условия пребывания.09.01.2017 76