Беларусь согласилась принять высланных из Евросоюза беженцев

Программист из Швейцарии представил новое приложение под названием PhotoSpots, созданное на базе Google Maps. Суть новинки заключается в том, что с помощью этого сервиса можно просматривать самые живописные пейзажи и лучшие фотографии любой точки на планете.

16.01.2017

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