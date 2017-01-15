 

Беларусь согласилась принять высланных из Евросоюза беженцев

Либерализация визового режима за строительство лагерей для беженцев. Руководство страны приняло решение о создании на территории Беларуси небольших пунктов пребывания для беженцев, которых выслали из стран Евросоюза.

15.01.2017 Экономика 7450

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Тема дня

Штурм ОМОНом квартиры педиатра в Минске: дело все-таки возбудили

В отношении одного из сотрудников МВД, штурмовавших квартиру педиатра, возбуждено уголовное дело.

В Петербурге мужчина погиб от падения с дивана

Мужчина погиб упав с дивана.

Трагедия произошла 14 января в Санкт-Петербурге.

Беларусь примет сирийских, украинских и российских беженцев

В 2017 году в Республике Беларусь планируется запустить строительство центров проживания для мигр

Подросток подозревается в убийстве родственников

17-летний парень подозревается в убийстве отца, сестры и бабушки.

Перевернулась "маршрутка" с пассажирами

В результате заноса перевернулась «маршрутка».

Итальянская горнолыжница вылетела с трассы на скорости 100 км в час

Горнолыжница вылетела с трассы на скорости 100 км/ч.

 
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Политика

Сегодня в Минске проходит заседание контактной группы по Украине

В столице проходит заседание рабочих групп по Украине. Сперва пройдут заседания рабочих групп по вопросам политики, безопасности, а также гуманитарным вопросам. Затем пройдет заседание трехсторонней контактной группы по вопросу стабилизации обстановки на Украине.

16.01.2017 61

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Общество

Стая собак две недели нападает на школьников

Многие ученики уже бояться ходить в школу. На протяжении двух недель собаки регулярно забегают на территорию школы №16 г. Владимира. Подбегают к выходу и пугают своим поведением школьников и учителей.

16.01.2017 96

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Происшествия

Фура с полуприцепом упала с моста

Белорус пережил падение с моста. Инцидент произошел 15 января на автодороге Друскининкай – Меркине (Литва). Водитель фуры, который оказался гражданином Беларуси, ошибся с выбором скорости передвижения и потерял управление. В итоге автомобиль с полуприцепом упал с моста.

16.01.2017 1

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Минск

Функция ввода показаний счетчиков воды в ЕРИП наконец заработала

Минчане смогут сообщать показания счетчиков воды напрямую кассирам в банках при оплате за коммунальные услуги. С такой информацией поделились специалисты КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома».

16.01.2017 240

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