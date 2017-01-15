Беларусь согласилась принять высланных из Евросоюза беженцев

Либерализация визового режима за строительство лагерей для беженцев. Руководство страны приняло решение о создании на территории Беларуси небольших пунктов пребывания для беженцев, которых выслали из стран Евросоюза.Экономика 7450
В отношении одного из сотрудников МВД, штурмовавших квартиру педиатра, возбуждено уголовное дело.
Мужчина погиб упав с дивана.
Трагедия произошла 14 января в Санкт-Петербурге.
В 2017 году в Республике Беларусь планируется запустить строительство центров проживания для мигр
17-летний парень подозревается в убийстве отца, сестры и бабушки.
В результате заноса перевернулась «маршрутка».
Горнолыжница вылетела с трассы на скорости 100 км/ч.
В столице проходит заседание рабочих групп по Украине. Сперва пройдут заседания рабочих групп по вопросам политики, безопасности, а также гуманитарным вопросам. Затем пройдет заседание трехсторонней контактной группы по вопросу стабилизации обстановки на Украине.16.01.2017 61
Многие ученики уже бояться ходить в школу. На протяжении двух недель собаки регулярно забегают на территорию школы №16 г. Владимира. Подбегают к выходу и пугают своим поведением школьников и учителей.16.01.2017 96
Польша раскрыла сведения о затраченных средствах на «установление демократии» в Беларуси.16.01.2017 169
8 человек владеют состоянием сравнимым с собственностью 3,6 миллиардов людей. По данным Oxfam, богатство восьми миллиардеров (400 млрд. евро) превышает состояние наименее обеспеченной половины населения планеты (384 млрд. евро), а это более 3,6 млрд. людей.16.01.2017 20
Белорус пережил падение с моста. Инцидент произошел 15 января на автодороге Друскининкай – Меркине (Литва). Водитель фуры, который оказался гражданином Беларуси, ошибся с выбором скорости передвижения и потерял управление. В итоге автомобиль с полуприцепом упал с моста.16.01.2017 1
Сегодня, 16 января, белорусский композитор Леонид Захлевный отмечает свой юбилей. Народному артисту исполнилось 70 лет.16.01.2017 22
Программист из Швейцарии представил новое приложение под названием PhotoSpots, созданное на базе Google Maps. Суть новинки заключается в том, что с помощью этого сервиса можно просматривать самые живописные пейзажи и лучшие фотографии любой точки на планете.16.01.2017 59
Александра Саснович проиграла в первом круге основной сетки.16.01.2017 4
Весной 2017 года японский автоконцерн Toyota презентует на мотор-шоу в Женеве обновленное поколение мощного хэтчбека Toyota Yaris.16.01.2017 22
Минчане смогут сообщать показания счетчиков воды напрямую кассирам в банках при оплате за коммунальные услуги. С такой информацией поделились специалисты КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома».16.01.2017 240